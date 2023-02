Conforme registro da Polícia Militar, durante operação de Carnaval recebeu denúncia de perturbação de sossego em uma conveniência

O caso foi registrado pela equipe de Força Tática da Polícia Militar de Alta Floresta na noite desta quinta-feira (16) no bairro Cidade Alta, três pessoas foram conduzidas, apontadas como suspeitos de servir bebida alcoólica a menor de dezoito anos, corrupção de menores e tráfico ilícito de drogas.



Conforme registro da Polícia Militar, as equipes estavam nas ruas em operação de Carnaval quando recebeu denúncia de perturbação de sossego em uma conveniência. Em deslocamento ao local, foi encontrado uma aglomeração de pessoas, o que resultou em uma abordagem policial.



Durante as buscas foram localizadas porções de substancias análogas a maconha e cocaína, após as buscas pessoais foram realizadas as buscas veiculares nos carros e motocicletas, entretanto aprendidos um veículo Gol, Pálio, Saveiro e HB20 e 08 motocicletas por infrações, conforme estabelece o CTB.

No local foram identificados três suspeitos com histórico anterior de crime de tráfico de drogas e 03 por crimes de roubo/furto. Ainda foram identificados diversos menores consumindo bebida alcoólica no local. O proprietário foi orientado a respeito do funcionamento do estabelecimento comercial.

O caso registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.