A prefeitura de Alta Floresta, por meio da Diretoria Municipal de Trânsito está mudando mão de direção da Avenida Uniflor. Via que era mão dupla passa a ser mão única para organizar o trânsito e melhorar o tráfego de veículos.

Toda a sinalização vertical já foi instalada na avenida, que recebe a sinalização horizontal. A medida passou a valer nesta semana e segue com sistema orientativo aos condutores pelos próximos 30 dias, quando passam a ser aplicadas multas aos condutores que infringirem a orientação da mão de direção.

A mão de direção na via passa a ser no sentido da Avenida Ariosto da Riva ao Avenida Leandro Adorno. Da Praça da Cultura (do avião) a faculdade Uniflor. Em sentido contrário passa a ser contramão de direção. A medida é explicada pelo diretor de trânsito, Eder Luciano Cordeiro.

“Essa via recebe um grande fluxo de veículos e a mudança vai dar maior fluidez no trânsito e proporcionar segurança a motoristas e pedestres”, explica Cordeiro lembrando que a prefeitura recebeu várias solicitações de comerciantes instalados na Avenida Uniflor e também a dificuldade no fluxo de veículos nos horários de entrada e saída de aula.

“Essa ação visa aumentar a segurança e diminuir o risco de acidentes nesse local”, reforça o diretor Trânsito, Eder Cordeiro. A orientação é para que os motoristas que trafegarem pela região redobrem a atenção e fiquem atentos às alterações.