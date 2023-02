O suspeito estava com um pé de cabra nas mãos e tentava adentrar o estabelecimento

Militares do 4º Pelotão de Polícia Militar em Paranaíta frustraram a ação de um suspeito que acabou detido por tentativa de furto registrado em dias anteriores no município. O caso foi registrado na área central do município na noite desta sexta-feira (17).



Conforme registro da Polícia Militar, durante rondas no centro do município, o homem foi avistado em atitude suspeita próximo a um estabelecimento comercial, que estava fechado. Os militares fizeram a abordagem e perceberam que o suspeito estava com um pé de cabra nas mãos e tentava adentrar o estabelecimento.



Foi então identificado que o suspeito abordado era também o autor de um furto em um outro comércio, acontecido no início da semana. Em checagem no sistema foram identificados registros de diversas passagens por furto em desfavor do suspeitos em vários municípios.



Diante os fatos o suspeito confirmou que estava em Paranaíta há 09 dias. O caso foi então registrado e o suspeito conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.