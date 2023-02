Homem estava trabalhando quando acidente aconteceu, na vicinal 1ª Norte

Um pedreiro de 60 anos sobreviveu após cair do telhado de uma instalação rural em uma propriedade em Alta Floresta. A ocorrência foi registrada na vicinal 1ª Norte por volta das 9h20 da manhã de sexta-feira (17). Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima, caiu do telhado de uma instalação de um curral na propriedade.

Ao chegar no local, a guarnição se deparou com a vítima ao solo, na posição de decúbito lateral direito, com um pequeno corte próximo a região frontal, e se queixando de dores na região lombar. O homem foi imobilizado e transportado ao Hospital Regional, para receber os demais cuidados da equipe médica de plantão.

Foto Reprodução TV Nativa - Record Alta Floresta