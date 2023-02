A filha a própria mãe agrediu com socos, puxões de cabelo e mordidas

Uma mulher de 30 acabou detida nesta sexta-feira (17) após morder e agredir a própria mãe no município de Alta Floresta. A suspeita ainda incentivou a filha menor a agredir a avó com um guarda-chuva, Conselho Tutelar acompanhou o caso registrado pela Polícia Militar.



Conforme registro, a mulher de 51 anos acionou a polícia após ter sido agredida pela filha e neta. Aos militares relatou que "por motivos familiares" a filha lhe agrediu com socos, puxões de cabelo e mordidas. Que enquanto lhe agrediu, mandou que sua filha agredisse a avó com o guarda-chuva, a vítima recebeu vários golpes nas costas com o objeto.



O fato ocorreu pouco após as 16h na Avenida Ludovico da Riva, centro do município, a suspeita e a filha foram localizadas seguindo pela Avenida do setor B. Conselho Tutelar foi acionado por se tratar de uma menor, a mulher se apresentava agressiva contra a guarnição, que utilizou espargidor de pimenta para conte-la.



Diante os fatos o caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.