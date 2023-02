Uma mulher de 23 acabou detida neste domingo (19) após invadir residência do ex e tentar agredir amiga. O caso foi registrado pela Polícia Militar no setor B/D, área central do município de Alta Floresta. Conforme registro da Polícia Militar, o chamado aconteceu às 20h20.

O jovem de 20 anos relatou aos militares que estava no interior da residência com uma amiga dele, quando a ex esposa pulou o muro da residência, quebrou a porta e adentrou agressiva, quebrando vários objetos tentando agredir a amiga do ex.



Enquanto promovia a quebradeira na residência, o jovem segurou a suspeita para evitar que a amiga dele fosse agredida. A suspeita foi encaminhada para atendimento médico, pois apresentava lesões.

Ambos foram até a Central de Operações da Polícia Militar para o registro da ocorrência. O caso foi encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.