Em todo o Mato Grosso, houve crescimento de 37% nos casamentos em 2021 com relação a 2020.

Os mato-grossenses se casaram mais em 2021 do que em 2020, aponta pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado na última quinta-feira (16). Houve crescimento de 37% nos casamentos em relação a 2020.

Em 2021, segundo o IBGE, houve 17.656 casamentos em todo o Mato Grosso. Já em 2020, o número foi de 12.882. Nesses dois anos as novas uniões foram prejudicadas por conta da pandemia da covid-19, que estabeleceu medidas de isolamento social. O próximo balanço, segundo o Instituto, deve ter um aumento significativo nos dados.

A cidade com maior número de casamentos em MT foi Cuiabá, com 4.251 casamentos em 2021. O número é muito superior a 2020, quando houve ‘apenas’ 2.908 uniões na Capital. O aumento é de 46%.

Fecham o top 10 de ‘cidades mais casamenteiras’ do Estado: Várzea Grande (1.419), Rondonópolis (1.072), Sinop (885), Sorriso (638), Tangará da Serra (506), Primavera do Leste (389), Lucas do Rio Verde (338), Pontes e Lacerda (326) e Alta Floresta (317).

Divórcios

O IBGE também divulgou o número de divórcios em Mato Grosso. Em todo o Estado houve uma queda no número. Em 2020 foram 4.298, e em 2021 foram ‘apenas’ 3.126. Uma queda de 27% entre os dois anos.

Apesar do número menor em todo o estado, em Cuiabá se viu um aumento no número de separações. Em 2020 foram 945 divórcios, que cresceu em 21%, totalizando 1.150 divórcios em Cuiabá em 2021.