Caminhoneiros ficaram revoltados com situação em Sinop. Concessionária diz tomar medidas

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra uma confusão entre caminhoneiros e um funcionário da Concessionária Via Brasil, que administra parte da BR-163, em Sinop (a 500 km de Cuiabá), após o motorista andar em zigue-zague pela pista e aparentar estar bêbado, colocando em risco a vida das outras pessoas.

As imagens mostram o momento em que os caminhoneiros param o carro da Via Brasil com dois funcionários e um deles diz que o motorista está "jogando todo mundo para fora da estrada" com as manobras, causando perigo. Em seguida, diz que quase bateu o caminhão por causa da conduta do motorista.

O homem reclama que está trabalhando e correndo risco de vida por causa da atitude irresponsável do funcionário. Outros motoristas, bastante nervosos, afirmam que os funcionários não poderão sair do local: "fica aqui, daqui você não vai sair". Um deles tenta apaziguar a situação.

Uma garrafa de whisky teria sido encontrada dentro do carro da concessionária e o funcionário aparentaria estar embriagado.

A Via Brasil, por meio de nota, lamentou o ocorrido e disse que repudia a conduta dos colaboradores, que são de uma empresa terceirizada. "A concessionária irá reforçar os treinamentos e procedimentos e informa que as medidas administrativas quanto ao caso já foram tomadas", diz trecho da nota.

Veja o vídeo: