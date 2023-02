Dois assaltantes morreram em confronto com a Polícia Militar no início da noite desta segunda-feira (20) em Alta Floresta, um terceiro suspeito ficou sob cuidados médicos. O trio seguia em um veículo Gol de cor vermelha, informações repassadas a Polícia Militar eram de que o trio que ocupava o veículo estaria armado e que planejava um assalto no município.



O trio foi acompanhando por guarnições da PM, na perimetral Rogério Silva foi realizada a abordagem, o trio reagiu, quando houve um confronto. Um dos suspeitos faleceu no local do confronto, dois chegaram a ser socorridos, um faleceu no Hospital Regional Albert Sabin e o terceiro foi para sala de cirurgia.



A ação causou alvoroço no município, várias imagens circulam as redes sociais. Informações repassadas a redação do site Nativa News são de que o trio veio do município de Sinop com o intuito de assaltar o Hotel localizado na perimetral, onde ocorreu o confronto com a Polícia Militar.