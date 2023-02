A vítima é um jovem de 29 anos, que procurou a Polícia Militar na segunda-feira (20) para registrar a tentativa de homicídio que sofreu na noite do último domingo no município de Carlinda. O suspeito é o cunhado, que de arma em.pinjo fez ameaças e chegou a puxar o gatilho da arma, que falhou.



Conforme registro da Polícia Militar, o jovem relatou que estava em sua residência com a esposa, quando por volta das 20h o suspeito chegou alterado, com sinais de embriaguez iniciando uma discussão por motivos familiares. Com a arma na mão, um revólver calibre 38, o suspeito fez várias ameaças.



A vítima relatou ainda que sua esposa tentou impedir a ação do cunhado, mas que mesmo assim ele puxou o gatilho da arma, que falhou, momento em que a vítima fugiu e se abrigou em local seguro do suspeito.

Após os relatos, rondas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado e encaminhado para as providências cabíveis.