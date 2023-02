A Polícia Militar de Alta Floresta identificou os três jovens envolvidos na ação que culminou com a morte de dois na noite desta segunda-feira (20) no município. Um dos envolvidos permanece internado no Hospital Regional Albert Sabin, seu estado de saúde inspira cuidados.



Dois dos envolvidos possuem passagens por prática de crimes nos municípios Alta Floresta, Nova Monte Verde e Sinop. Contra o terceiro envolvido não foram encontrados registros criminais. Conforme levantamento do serviço de inteligência da Polícia Militar, o trio ligado a facção criminosa estava em Alta Floresta, vindos de Sinop, para a prática de crimes na região. C

om a informação de que estavam armados e prontos para a prática, o trio foi interceptado e abordado na perimetral Rogério Silva, onde resistiu a abordagem, houve o confronto e dois acabaram falecendo, um no local e outro no hospital. O trio foi identificado sendo Allan Carlos Maia Sousa de 23 anos, que permanece hospitalizado. Foram a óbito os jovens Siderley Gabriel Sabino de 28 anos, que cumpria pena em regime semiaberto e Welton Kennedy Bezerra dos Santos de 22 anos.

Levantamentos

Allan Carlos Maia Sousa, 23 anos, possui registro na condição de suspeito em Boletim de Ocorrência por Uso Ilícito de Drogas registrado no município de Sinop-MT no ano de 2022, transformada em Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO, sobre ele recai a suspeita de autoria do assalto a mão armada no Supermercado Bom Jesus também no município de Sinop-MT, ocorrido em 30-12-2022, não possui mandado de prisão em aberto e registros criminais na base estadual.

Siderley Gabriel Sabino, 28 anos, vulgo “Sidi”, natural de Alta Floresta-MT, com anotações criminais nos municípios de Nova Monte Verde-MT e Alta Floresta-MT, por homicídio por motivo fútil, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, já cumpriu pena na Cadeia Pública Municipal de Alta Floresta-MT e na Penitenciária Oswaldo Florentino – Ferrugem em Sinop-MT, e, atualmente estava no regime semiaberto.

Welton Kennedy Bezerra dos Santos, 22 anos, natural de Santa Luzia-MA, morador do município de Sinop-MT, não foram encontrados registros criminais.