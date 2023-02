Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, foram identificado como os autores do crime e estão foragidos.

Vídeo do circuito de segurança da lanchonete palco de chacina na tarde desta terça-feira (21) mostra o momento em que as 6 pessoas são executadas a queima roupa. O crime ocorreu em Sinop e até o momento não houve presos.

Nas imagens várias pessoas estão no estabelecimento, inclusive crianças, quando o atirador entra no local já com a arma de grosso calibre em mãos. Sem titubear, ele atira em cada uma das vítimas, que caem já mortas. Algumas ainda tentaram correr, mas foram beleadas mesmo assim. Além dos 7 mortos, um cliente do local ficou ferido.

Antes de fugir, o atirador ainda pega o dinheiro que está sobre uma das mesas de sinuca. Segundo informações, o grupo estava no local jogando sinuca e baralho. Os perdedores não aceitaram a derrota e começou a briga. Um deles saiu do local e voltou com a arma, disparando contra as vítimas na presença de mulheres e crianças.