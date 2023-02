Militares receberam informações de que a caminhonete utilizada pela dupla estaria em um terreno localizada na Avenida Curitiba, no bairro Vila Verde

Policiais do 11º Batalhão da Polícia Militar apreenderam, na manhã desta quarta-feira (22.02), veículo Chevrolet S10, armas e munições supostamente utilizadas por autores de chacina que deixou sete mortos, em Sinop (480 km de Cuiabá). O crime ocorreu na tarde desta terça-feira (21.02), em um bar da cidade.



Por volta das 9 horas desta quarta-feira, os militares receberam informações de que a caminhonete utilizada pelos autores do crime estaria em um terreno localizado na Avenida Curitiba, no bairro Vila Verde. Ao ser realizada a busca veicular, a equipe encontrou uma espingarda calibre 12 dentro do compartimento do motor, sob o capô.

Foi encontrada, ainda, uma bolsa preta, pequena, contendo 14 munições calibre .40 e 14 munições gauge 12. Também durante a vistoria no interior do carro, a polícia encontrou uma carteira com vários cartões, documentos, carregador de pistola e R$ 24 em espécie.

Durante buscas, os militares identificaram certificados de registros de armas de fogo, além de roupas, bebidas alcóolicas e ferramentas de materiais para construção. O veículo e todo material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil, para registro do boletim de ocorrência.



As forças de segurança do Estado trabalham em conjunto para localização dos suspeitos do crime, que já foram identificados pela Polícia Civil. Uma força-tarefa foi criada para buscas aos autores do crime.