Militares do Corpo de Bombeiros seguem com as buscas ao idoso desparecido há cinco dias no Assentamento São Pedro, no município de Paranaíta. Portador de Alzheimer Edmilson Inácio de Almeida tem 76 anos.

O idoso foi visto pela última vez por vizinhos na sexta-feira (17), entrando em um pasto seguindo em direção a uma região de mata.

A suspeita é que ele possa ter entrado na mata. Esta não seria a primeira vez que Edmilson desaparece, em dezembro de 2018 o idoso ficou dois dias desaparecido. Os trabalhos de busca foram iniciados assim que o caso foi relatado ao Corpo de Bombeiros. No primeiro dia de trabalho, foi realizada procura da vítima numa área de pastagem e floresta mais próxima da entrada da fazenda, sem êxito.

Nos demais dias de procura, os militares fizeram busca a pé na área de floresta e pastagem (vegetação mista), utilizando caminhonete e motocicleta para fazer varredura na área de pastagem e entorno das reservas legais e APPs e busca com a utilização de drone.



As buscas contaram com a presença de oito pessoas (civis) que fizeram uma ampla varredura na área de maior probabilidade de se encontrar o desaparecido, conjuntamente com a busca a pé realizada pelos bombeiros no mesmo dia, entretanto não foi observado nenhum vestígio do desaparecido. Com o transcorrer dos dias, as áreas de busca foram sendo ampliadas, entretanto, até o momento a vítima não foi encontrada.



Diante do não encontro da vítima, buscou-se recurso complementar com o apoio de uma equipe do 4º Batalhão de Bombeiros Militar do município de Sinop. A cadela de busca Lara - raça Braco Alemão (busca de venteio), juntamente com o CB BM Perin, que iniciaram a busca nesta quarta-feira (22).



Os trabalhos de busca serão continuados com a equipe de busca de cão, juntamente com o SD Oliveira, da 7ª CIBM.