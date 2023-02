Um dos dois homens acusados de cometer uma chacina em um bar de Sinop, foi baleado e morto na tarde desta quarta-feira (22) em confronto com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). Trata-se de Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos. Segundo informações preliminares, ele estava em uma região de mata a cerca de 15 quilômetros de Sinop e entrou em confronto com os militares.

A denúncia sobre a localização dele foi recebida de forma anônima. O outro suspeito do crime, Edgar Ricardo de Oliveira, deve se entregar à polícia nesta quinta-feira (23), segundo informou seu advogado, Marcos Vinicius Borges. Ele disse que quer manter a integridade física de seu cliente e uma das exigências para que ele se entregue é a presença da imprensa.

Em entrevista coletiva, o secretário estadual de Segurança Pública, César Augusto Roveri, disse que a polícia segue na busca do segundo suspeito e que o “sistema de segurança está agindo”.

“Nós estamos ainda na busca do outro suspeito. O delegado da Polícia Judiciária Civil de Sinop, Dr. Carlos, já fez a representação [pela prisão] e a justiça local já deu o mandado de prisão preventiva”, disse.

“Idependente de estarmos na condição de continuidade de flagrante, também tem a prisão preventiva preventiva já decretada pela Justiça. O nosso sistema de segurança está agindo e está muito firme na situação para dar uma resposta para toda a sociedade”, finalizou.