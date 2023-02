Idoso desparecido há cinco dias no Assentamento São Pedro, no município de Paranaíta foi localizado na tarde desta quarta-feira (22). Portador de Alzheimer Edmilson Inácio de Almeida tem 76 anos. O idoso foi visto pela última vez por vizinhos na sexta-feira (17), entrando em um pasto seguindo em direção a uma região de mata.

A suspeita é que ele possa ter entrado na mata. Esta não seria a primeira vez que Edmilson desaparece, em dezembro de 2018 o idoso ficou dois dias desaparecido. Os trabalhos de busca foram iniciados assim que o caso foi relatado ao Corpo de Bombeiros. Os militares fizeram busca a pé na área de floresta e pastagem (vegetação mista), utilizando caminhonete e motocicleta para fazer varredura na área de pastagem e entorno das reservas legais e APPs e busca com a utilização de drone.



As buscas contaram com a presença de oito pessoas (civis) que fizeram uma ampla varredura na área de maior probabilidade de se encontrar o desaparecido, conjuntamente com a busca a pé realizada pelos bombeiros.

Diante do não encontro da vítima, buscou-se recurso complementar com o apoio de uma equipe do 4º Batalhão de Bombeiros Militar do município de Sinop. A cadela de busca Lara - raça Braco Alemão (busca de venteio), juntamente com o CB BM Perin, que iniciaram a busca nesta quarta-feira (22).



Os trabalhos de busca foram interrompidos após o idoso ser localizado a cerca de 15 quilômetros de onde saiu, de acordo com informações repassadas a redação do site Nativa News. Bastante debilitado, estava lúcido e consciente, recebeu os primeiros atendimentos no local.