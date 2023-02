Um homem de 24 anos foi preso na manhã de ontem quarta-feira (22) em Alta Floresta. Segundo a Polícia Militar, ele é suspeito de atear fogo em um veículo Gol no bairro Bom Pastor. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar ao chegar no local a vítima de 56 anos relatou que o suspeito vinha fazendo ameaças constante contra sua filha e seu genro.

A vítima disse à polícia que teria ido até a residência de sua filha e que deixou seu veículo na frente da sua casa, quando o suspeito ateou fogo no veículo. Após o fato, o suspeito teria fugido do local, mas acabou sendo localizado posteriormente na residência de seu avô, próximo ao local do fato.

O caso foi registrado como ameaça e dano