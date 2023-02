Um motociclista que trabalha com entrega por aplicativo ficou ferido ao ser atingido por um carro na noite desta quarta-feira (22) no cruzamento entre as avenidas Júlio Campos e Ariosto da Riva, em Alta Floresta. De acordo com a Polícia Militar, o entregador de 23 anos estava conduzindo uma motocicleta para fazer uma entrega, quando foi atingido pelo automóvel no cruzamento.

O motociclista seguia na Avenida Julio Campos e colidiu na lateral do veículo, que subia a rua T-3 e intencionava seguir pela Avenida Ariosto da Riva. Ao Nativa News, populares que estavam no local do acidente relataram que a motorista do veículo invadiu a preferencial quando aconteceu o acidente. A condutora desceu do veículo para prestar socorro e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar

O jovem foi levado pelo Corpo de Bombeiros para atendimento médico no Hospital Regional, a motocicleta apresentava irregularidades documentais (licenciamento) o veículo foi apreendido e encaminhado para a Ciretran.