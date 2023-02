Ainda durante a prisão, Edgar disse aos jornalistas que "poupou" a vida de Raquel, sobrevivente da chacina e que pediu que o comparsa não atirasse em Raquel Gomes de Almeida, esposa de Getúlio e mãe de Larissa, vítimas do crime. Um vídeo registrado pelas câmeras de segurança do local mostraram o momento em que um dos homens, com uma pistola, pede para que as algumas das vítimas fiquem de costas, viradas para a parede.

Enquanto isso, um outro homem pega uma espingarda calibre 12 mm na caminhonete e chega atirando. As vítimas tentam correr e são atingidas já fora do bar. Após a execução, os homens pegam o dinheiro que está em uma das mesas de sinuca e outros objetos pelo bar e fogem em uma caminhonete que estava estacionada em frente do bar.

Além dos suspeitos, nove pessoas estavam no local. Seis morreram no bar e um homem foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros. Ele morreu à noite no hospital.