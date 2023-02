Um motociclista morreu após bater de frente com um ônibus, no km-93, da MT-010, próximo a Rosário Oeste (128 km ao Norte). Com o impacto, o veículo de passageiros pegou fogo, mas ninguém se feriu. O acidente aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (23).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 12h para atender a ocorrência de acidente de trânsito entre um ônibus e uma moto, no trecho da MT-010, que fica a cerca de 10 quilômetros de Rosário Oeste. Ainda não há confirmação das causas do acidente, mas dados preliminares apontam mal súbito sofrido pelo piloto.

Segundo informado pelo corpo de bombeiros, o motociclista morreu antes da chegada dos bombeiros. Os militares combateram as chamas que atingia os veículos. Os passageiros deixaram o ônibus logo após a batida, antes que as chamas começassem. Ninguém se feriu.