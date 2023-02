O cadastro de oferta de serviços vinculados ao Turismo, visa planejar o fomento do turismo local, com elaboração de políticas públicas que compreendam a realidade de Alta Floresta no ano de 2023. A equipe técnica da Secretaria de Inovação está disposição para realizar visitas aos empreendimentos de turismo, orientar tecnicamente sobre a elaboração de projetos de turismo, e sanar dúvidas sobre criação de novos produtos e ou roteiros turísticos.

Esta ação pretende ampliar e renovar os cadastros já existentes de atrativos locais e serviços turísticos, incluindo aqueles com potenciais (que desejam receber turistas). A atualização do inventário de oferta turística integra o planejamento anual de atividades da pasta, que tem como objetivo diagnosticar e atualizar os dados da Cadeira Produtiva e Produção Associada ao Turismo.

O cadastro pode ser feito online clicando aqui https://forms.gle/s2mWnpzhx5gDUydq8

Ou presencialmente na Secretaria de Inovação (anexo ao prédio do Seciteci, em frente à praça do avião). Horário de atendimento, de segunda a sexta-feira, das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.

Mais informações em: 3512- 3100 ou [email protected]