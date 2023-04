O caso foi registrado no final da manhã desta segunda-feira (24) em um supermercado do município de Alta Floresta, após funcionários perceberem a movimentação estranha do suspeito, que tentava deixar o estabelecimento com vários pacotes de cortes de carne, sem pagar.



A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão em flagrante do homem que tentou sair do supermercado com carnes, entre as variedades, peças de picanha, carvão, farinha e bebidas.



Conforme o Sargento Donatoni, funcionários do estabelecimento notaram a movimentação estranha do suspeito, que estava com o carrinho cheio de produtos tentando sair do local sem pagar quando foi abordado pela equipe de segurança do mercado.

A PM foi acionada, a princípio o suspeito disse que uma mulher teria pagado a compra, depois confessou que estaria furtando para consumo próprio. Após a confirmação da denúncia, o Boletim de Ocorrência foi confeccionado e o suspeito conduzido até à Delegacia Municipal de polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



As mercadorias foram entregues aos proprietários.