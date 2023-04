Imagens de câmera de segurança registraram o advogado Marcus Vinícius Borges lutando pela sua vida contra os criminosos que invadiram o seu escritório no dia 23 de março. As imagens são fortes e mostram o criminalista, mesmo baleado, lutando o contra o criminosos armado.

O pai do advogado, que estava no escritório no momento em que tudo aconteceu, quase foi atingido por um dos disparos. Os dois conseguiram encurralar um dos criminosos no escritório, mas após alguns segundo o atirador foge da sala e é perseguido. O primeiro criminoso desce as escadas correndo e deixa a porta aberta. Em seguida, o segundo surge também em disparada.

Vinicius e o pai dele tentam alcançar os criminosos, mas não conseguem. O primeiro entra no carro e sai sem levar o comparsa, que foge a pé. A invasão aconteceu no dia 23 de março e o advogado ficou vários dias hospitalizado, após ter sido atingido na região do tórax. Um dos criminosos foi preso no dia 26 e o outro segue foragido.

Ele estava em um veículo que teria sido furtado pelos autores da tentativa de homicídio. Marcus Vinícius ganhou notoriedade por ostentar bens de luxo.

