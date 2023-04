Uma mulher de 39 anos, morador do bairro Jardim Oliveiras, em Alta Floresta, procurou a base da Polícia Militar e registrou uma ocorrência de estelionato, depois de perder mais de700 reais no golpe do “falso filho”.

A mulher relatou que, na última quinta-feira (20), recebeu uma mensagem de texto via WhatsApp de uma pessoa dizendo se passando por seu filho e pedindo uma quantidade em dinheiro. A vítima acreditando que realmente se tratava de seu filho fez uma transferência no valor de 700.00, a mulher disse ainda que só na presente data se deu conta que que se tratava de um golpe.

A ocorrência foi registrada e o homem orientado a tomar as devidas providências.