Um motorista de uma carreta foi socorrido após acidente ocorrido na noite desta segunda-feira (14), na MT-208, em Alta Floresta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o veículo de grande porte tombou ao fazer uma curva na MT-208 próximo da fazenda JR a aproximadamente 16 quilômetros de Alta Floresta, sentido a cidade de Nova Monte Verde.

O condutor ficou preso às ferragens da cabine de uma carreta Bi-trem que estava carregada de maravalha (cavacos de madeiras). Quando a equipe do CBMMT chegou no local, os motoristas de outros caminhões que trafegavam no local já tinham realizado o tracionamento da cabine que havia ficado prensada contra o barranco de uma vala nas margens da referida via.

Os militares deram prosseguimento a retirada do condutor, um homem de 29 anos de idade, que estava com parte da cabeça prensada nas ferragens da cabine. Após o tracionamento realizado pelo guincho da outra carreta que também vinha sentido Alta Floresta e pertencia à mesma empresa, o motorista ficou com o corpo livre, porém sem condições de se mexer e sair sozinho.

A equipe de Bombeiros fizeram a retirada do condutor e o imobilizou e com o auxílio dos motoristas que estavam no local. A vítima foi encaminhada até ao Hospital Regional de Alta Floresta, ela apresentava contusão com hematoma na região frontal da face e ferimento contuso na boca, hematoma no ombro esquerdo e escoriações leves pelo corpo.

O mesmo estava consciente , orientado e foi entregue a equipe médica de plantão. Uma equipe da Polícia Militar foi enviada para o local para as devidas providências relacionadas aos fatos.