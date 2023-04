Interessados devem comparecer aos postos de atendimento portando documentos pessoais e o comprovante de residência

O Sistema Nacional de Emprego de Mato Grosso (Sine-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), disponibiliza nesta semana 2.483 mil novas oportunidades de empregos para profissionais que queiram ingressar no mercado de trabalho.

Os interessados devem procurar a unidade mais próxima, dentre os 33 postos do Sine instalados em 30 municípios do Estado, com os documentos pessoais e o comprovante de residência.

Em Alta Floresta são 80 oportunidades distribuídas entre: Técnico em enfermagem, vendedor, recepcionista de hotel, mecânico, cobrador externo, borracheiro e entre outras oportunidades, a lista completa pode ser vista abaixo.

Outras vagas são para as cidades de: Água Boa (64); Alto Araguaia (25); Alto Taquari (89); Brasnorte (14); Cáceres (40); Campo Novo do Parecis (19); Campo Verde (50); Canarana (30); Colíder (68); Confresa (163); Guarantã do Norte (32); Jaciara (58); Juara (9); Juína (47); Juscimeira (62); Lucas do Rio Verde (65); Nova Mutum (18); Pontes e Lacerda (46); Rondonópolis (270); Sapezal (56); Sinop (107); Sorriso (92); e Tangará da Serra (42).



Quem tiver interesse também pode verificar as vagas ofertadas acessando o portal http://empregabrasil.mte.gov.br/.