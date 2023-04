Militares do 4º Pelotão de Polícia Militar, contando com apoio do 9º Comando Regional, desencadearam nesta terça-feira (25) mais uma etapa da operação "Cerco Total" na rodovia MT-206 em Paranaíta. Já na área urbana, uma etapa da operação "Transporte Seguro" garantiu mais tranquilidade aos moradores.



Conforme registro divulgado pela Polícia Militar, foram abordadas 102 pessoas e 30 veículos. Cinco notificações aplicadas e 02 veículos recolhidos na ação. Que contou com 09 militares, com apoio do PROERD e Patrulha Rural.



O operação "Cerco Total", desencadeada na rodovia, tem objetivo de realizar abordagens com buscas veiculares, a fins de se coibir os crimes de tráfico de drogas assim como, a captura de foragidos da justiça.



Já a operação "Transporte Seguro", desenvolvida na Avenida Roosevelt Manoel Barbosa, tem objetivo de buscas em veículos de transporte de passageiros, com a finalidade de coibir também os crimes de tráfico de drogas e captura de foragidos.



As operações desencadeadas pela Polícia Militar buscam garantir a sensação de segurança da população.