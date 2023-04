Uma mulher, de 20 anos, ficou ferida após bater a motocicleta contra um carro, na noite desta terça-feira (25), na Perimetral Teles Pires em Alta Floresta. De acordo com a Polícia Militar o acidente foi por volta das 18hs no bairro São José Operário, o condutor do veículo Saveiro relatou que trafegava na Perimetral Teles Pires, que ao adentrar na rua Jacarandá foi colhido pela motocicleta que trafegava pela Avenida sentido Uniflor.

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor do veículo Saveiro fez o teste do Etilômetro (bafômetro) e foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o fato. Conforme o Corpo de Bombeiro que esteve no local, a vítima estava em decúbito lateral sem capacete, consciente, porém desorientada, apresentava escoriações nos membros superiores e inferiores e na face com uma contusão.

A vítima relatou que estava saindo do serviço, ela foi imobilizada na prancha e encaminhada ao Hospital Regional. A motocicleta foi encaminhada para o 20ª Ciretran conforme auto de apreensão 12243.