O senador Wellington Fagundes (PL-MT) defendeu a instalação da uma faculdade de medicina na cidade de Alta Floresta. O parlamentar visitou o município e se reuniu com o prefeito Chico Gamba, vereadores e secretários para tratar do assunto. A implantação do curso é possível com a publicação, por parte do Ministério da Educação (MEC), de uma portaria com a realização do chamamento público.

Além de Alta Floresta, Wellington visitou os municípios de Paranaíta e Colíder, participando do lançamento e da inauguração de obras. O senador esteve acompanhado da presidente em exercício da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputada Janaína Riva.

Wellington lembrou que tem lutado há muitos anos pela expansão do ensino em Mato Grosso e no Brasil. “Fui relator do orçamento da Educação e conseguimos colocar R$ 140 bilhões em recursos para concluir obras inacabadas, como creches, mas também melhorar o ensino profissionalizante, básico e superior. Mato Grosso é um estado muito rico, mas precisa melhorar”.

Ele salientou que com a publicação do edital, cuja regulamentação será divulgada em breve, Alta Floresta tem condições de se candidatar para receber a autorização para a criação de vagas no curso de medicina. “Alta Floresta é uma cidade polo, tem influência em mais de 150 mil habitantes e, agora, com a construção do novo Hospital Regional, precisaríamos apenas preparar ele para ser um hospital universitário”.

Fagundes deu o exemplo mais recente ocorrido na cidade de Sorriso, que se candidatou em um edital passado e hoje conta com um importante curso de medicina. “Isso sem contar na nossa grande conquista, que foi a criação de uma nova universidade federal em Mato Grosso, no município de Rondonópolis, nota máxima no MEC e que formou, entre outros alunos, a primeira indígena médica, vinda do Xingu”.

Com o apoio do senador, Gamba já adiantou que a equipe técnica está pronta para analisar os requisitos elencados pelo MEC e se candidatar a receber o curso. “Temos que acreditar, trabalhar e lutar. Isso é uma semente que estamos plantando. Vai acontecer”, ressaltou Wellington.

Obras

Em Paranaíta, Wellington anunciou a destinação de uma emenda parlamentar para a pavimentação de um trecho da estrada que liga o assentamento São Pedro ao município. Já em Colíder, o senador acompanhou a inauguração da revitalização da Praça Jaime Veríssimo de Campos Júnior, obra que foi possível com outra emenda parlamentar.