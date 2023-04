Moradores de Alta Floresta passam por atendimento do Hospital do Câncer de Mato Grosso, com o objetivo de garantir o diagnóstico precoce do câncer e aumentar as chances de cura. Os atendimentos são realizados no decorrer do dia na unidade móvel de atendimento do Hospital do Câncer de Mato Grosso, são gratuitos.

A unidade está estacionada em frente a Policlínica, estão oferecidos aos pacientes as especialidades Mama, Bucomaxilo, CCO, Próstata e Pele. Um trabalho realizado através de parceria entre Associação Altaflorestense de Combate ao Câncer – AACC, e Hospital do Câncer com total apoio da prefeitura municipal através da Secretaria de Saúde.

Cerca de 450 pacientes, que passaram pela triagem no último dia 20 de abril, são atendidos, os casos suspeitos são encaminhados para o HCanMT para demais atendimentos.