Uma mulher, de 30 anos, foi vítima de estelionato e perdeu R$10 mil, após a negociação da compra de um carro, em Alta Floresta. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima teve conhecimento sobre a venda um carro VW/Gol 1.6 da cor branca através de uma publicação no Facebook e entrou em contato com o vendedor através do aplicativo WhatsApp, acordando o valor de R$18 mil para realizar a compra, sendo que a vítima relatou que só teria R$15 mil.

O que ela não sabia é que estava negociando com um falso intermediário. O golpe corresponde basicamente no criminoso buscar um anúncio verdadeiro de vendas de veículos. Então, ele começa a conversar com o proprietário desse veículo, e o proprietário sem perceber, se torna a primeira vítima. Com o anúncio clonado, o criminoso entrou em ação.

O estelionatário entrou em contato com a vítima e começou a fazer a negociação do veículo; onde pediu para a vítima fazer um PIX no valor de R$10 mil. A vítima então foi até a um supermercado no bairro Cidade Alta onde encontrou o dono do veículo que mostrou o veículo VW/Gol 1.6 da cor branca na sua rede social no valor de R$30 mil.

Segundo a testemunha (dono) o estelionatário procurou querendo comprar o veículo por R$26 mil e iria fazer um PIX para a testemunha. O estelionatário falou para a vítima que estava indo no local; foi quando a vítima e a testemunha em conversa perceberam que tinham caído em um golpe. O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil.