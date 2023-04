O veículo foi furtado no município de Alta Floresta durante a madrugada desta quarta-feira (26) em um lava-jato, localizado durante a manhã no município de Paranaíta, onde conforme registro da Polícia Militar, o veículo foi abandonado após sair da pista.



Conforme divulgado pela 4º Pelotão da Polícia Militar em Paranaíta, o furto foi comunicado durante a manhã, foi informado que o rastreador do ônibus apontou que ele estava parado próximo ao castanhal, as margens da via, aparentado ter deslizado na estrada molhada e saído da estrada. No local os militares encontraram um home, que relatou trabalhar na secretaria de obras do município e que foi solicitado para puxar o ônibus que estava parado atrapalhando o trânsito, sendo que o motorista não havia sido localizado.



A chave do ônibus estava no contato e em cima do painel foi encontrado um óculos de grau e uma capa de celular. A vítima do furto chegou no local juntamente com um motorista e informou aos militares que o veículo era de fato o ônibus furtado.

No estabelecimento onde o furto ocorreu, havia câmeras de segurança, mas nas capturaram nenhuma imagem do furto, que foi possível saber pelo rastreador que o ônibus foi furtado as 02h30 da madrugada. Diante os fatos o caso foi registrado e o veículo recuperado.