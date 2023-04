Para fortalecer a detecção precoce de casos de hanseníase, a Prefeitura de Alta Floresta iniciou nas escolas da rede municipal de ensino, nesta quarta-feira 26 de abril, a implementação do projeto “De Olho na Manchinha”, do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado em Hanseníase.

Nesta quarta os profissionais do Ambulatório de Hanseníase, a enfermeira Letícia Viotto e o fisioterapeuta André de Brito, iniciaram os trabalhos com a Escola Municipal Jardim das Flores no período matutino, realizando a oficina com cerca de 286 alunos do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).

“Partindo do conhecimento dos alunos, os profissionais definiram o conceito de Hanseníase, seus sinais e sintomas, forma de transmissão da doença, tratamento, importância do exame de contato e através de uma dinâmica foi trabalhado sobre o preconceito que cerca a doença”, destaca Viotto.

O Projeto

O Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado em Hanseníase iniciou neste ano de 2023 o Projeto de Olho na Manchinha em parceria com a Secretaria de Educação, com o objetivo de trabalhar o tema Hanseníase junto aos professores e alunos das escolas de ensino fundamental e infantil, para formar multiplicadores e ampliar o diagnóstico precoce da doença, além de combater o preconceito decorrente da falta de informação.

Após apresentação e aprovação do projeto na Secretaria de Educação no mês de fevereiro, as ações previstas seguirão o cronograma com a capacitação dos professores do ensino fundamental no início deste mês.