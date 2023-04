Um jovem de 18 anos foi autuado por conduzir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) após fugir da polícia, na noite de quarta-feira (26), em Alta Floresta. Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais realizavam rondas na rua G3, setor G, momento que uma motocicleta Honda CG FAN cruzou com a viatura e ao perceber que tratava-se de uma viatura, passou a empreender fuga em alta velocidade.

A polícia realizou manobra e passou a acompanhar o suspeito que pulou quebra-molas seguindo para rodovia MT - 208, onde adentrou na rua das Garças no bairro Jardim das Araras. A PM tentou abordar o suspeito emitindo sinais luminosos e sonoros, mas o condutor do veículo não obedeceu, subindo sobre a calçada e transitando por trás de um caminhão estacionado e parando em frente a sua residência.

O rapaz foi abordado pelos militares e revistado onde constatou-se que não possui habilitação, desta forma e em face do perigo de dano da sua conduta ao pilotar a motocicleta, foi dado voz de prisão ao suspeito. No COPOM o condutor da ocorrência percebeu odor etílico na fala do suspeito sendo realizado teste de etilômetro, sendo constatado a graduação alcoólica de 0,19 mg/l .

O jovem foi conduzido para a delegacia.