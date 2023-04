PRF intensificará ações de Educação para o Trânsito e fiscalizações durante o feriado

Com a proximidade do feriado do Dia do Trabalhador em 1º de Maio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará a Operação Dia do Trabalhador 2023 nas rodovias federais em Mato Grosso a partir da meia-noite de sexta-feira (28). A operação terá continuidade até as 23h59 de segunda-feira (01), com o objetivo de reduzir acidentes graves e combater comportamentos criminosos nas estradas.

Durante este período, haverá uma intensificação nas ações de Educação para o Trânsito, além do reforço do policiamento ostensivo preventivo.

A operação servirá ainda como pontapé inicial para a Campanha do Maio Amarelo.

A opção pela “conscientização” deve-se ao fato de que 77% dos acidentes ocorridos nos primeiros três meses de 2023 tiveram como causa escolhas erradas por parte dos motoristas. De acordo com os dados apresentados pela Diretoria de Operações da PRF, são exemplos desse tipo de conduta evitável: ultrapassagens indevidas, velocidade incompatível, ingestão de álcool, falta de atenção e desobediência às leis de trânsito. A operação desse feriado prevê reforço de policiamento e fiscalização no sentido de coibir tais comportamentos. A expectativa da PRF é de que uma abordagem baseada na educação e na conscientização dos usuários de vias públicas, aliada à fiscalização rigorosa, possa alcançar resultados mais consistentes na redução de mortos e feridos no trânsito.

Campanha Maio Amarelo

O lançamento da Operação Dia do Trabalhador 2023 servirá ainda como início oficial da Campanha Maio Amarelo, da PRF. O Movimento Maio Amarelo surgiu em 2011 a partir da decretação da Década de Ação para a Segurança no Trânsito, pela Organização das Nações Unidas (ONU). Desde então, o mês de maio se tornou calendário de referência para a intensificação de ações em diversos países, visando a redução da violência no trânsito. Como curiosidade, a cor amarela foi escolhida por representar o sinal de “atenção” na sinalização das vias, mais especificamente nos semáforos.

Resolução do CONTRAN estabelece que as campanhas educativas de trânsito em 2023, a serem veiculadas pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), contenham a mensagem “No trânsito, escolha a vida”. Para o Maio Amarelo deste ano, a Polícia Rodoviária Federal foi além e acrescentou o tema “Nossas escolhas salvam vidas”, reforçando a necessidade de conscientização e a convicção de que a maior parte dos acidentes pode ser evitada. Entre as ações programadas para a campanha deste ano, destacam-se as iniciativas de educação para o trânsito, como o cinema rodoviário e ciclos de palestras em escolas e empresas, além de ações publicitárias diversas.

Para o Diretor-Geral da PRF, Fernando Oliveira, “na maior parte dos acidentes, vidas são perdidas e pessoas se ferem em razão de um somatório de decisões equivocadas, seja por imprudência ou mesmo por inexperiência”. Ainda para o diretor, o trabalho de conscientização e educação é um dos pilares para a preservação de vidas.

Restrições de tráfego nas rodovias em Mato Grosso

Para garantir a segurança nas rodovias federais, algumas restrições de tráfego serão implementadas em rodovias de pista simples em Mato Grosso. Veículos ou combinações de veículos que excedam os seguintes limites de peso e dimensões não poderão transitar: largura máxima de 2,60 metros, altura máxima de 4,40 metros, comprimento total de 19,80 metros e peso bruto total combinado (PBTC) de 57 toneladas.

As restrições de tráfego serão aplicadas nos seguintes dias e horários durante o feriado: sexta-feira, 28 de abril, das 16h às 22h; sábado, 29 de abril, das 6h às 12h; e segunda-feira, 1º de maio, das 16h às 22h.

As rodovias federais BR-070, BR-163 e BR-364 em Mato Grosso terão restrições de tráfego específicas:

Na BR-070, o tráfego será restrito entre o km 161,4 (General Carneiro/MT) e o km 752,3 (Cáceres/MT).

Na BR-163, a restrição será aplicada entre o km 517,4 (Várzea Grande/MT) e o km 1.043,8 (Matupá/MT).

Na BR-364, o tráfego será restrito entre o km 176,8 (Pedra Preta/MT) e o km 551,9 (Rosário Oeste/MT).