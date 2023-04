Uma mulher de 48 anos ficou gravemente ferida na manhã de quinta-feira (27), depois de ter o corpo atingido por fogo ateado pelo ex-companheiro, em Paranaíta a 55 km de Alta Floresta. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via telefone funcional, que na rua 133 o ex-marido de 58 anos havia ateado fogo em sua ex esposa, ao chegar no local, a vítima estava despida e com queimaduras graves pelo corpo todo.

Em posse das características do suspeito, os policiais iniciaram as buscas em um matagal aos fundos da residência, onde encontraram o suspeito escondido em uma chácara a aproximadamente 800 metros do local. O suspeito se encontrava bastante ferido devido às queimaduras, ele foi detido e encaminhado para o hospital municipal de Paranaíta para atendimento.

A vítima deu entrada no pronto atendimento médico, com queimaduras de 3º grau pelo corpo todo. De acordo com a Polícia Militar no dia anterior a vítima fez um boletim de ocorrência em desfavor do suspeito na delegacia de Polícia Judiciária Civil.

A mulher teve que ser removida para Alta Floresta para cuidados médicos, a polícia judiciária civil de Alta Floresta foi acionada, a qual fará o acompanhamento do suspeito no Hospital Regional.