A Prefeitura de Alta Floresta adquiriu, por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Dilmar Dal Bosco, uma nova ambulância para atender os serviços da saúde no município. A entrega do veículo foi realizada na manhã desta sexta-feira, 28, em frente à prefeitura, com a presença do prefeito, representantes da Saúde, servidores e vereadores.

Secretário municipal de Saúde, José Aparecido de Souza, falou que a aquisição da ambulância é uma conquista muito grande para o município, é mais um veículo para auxiliar no traslado dos pacientes, principalmente os que vão para a capital, Cuiabá. Agradeceu o apoio do prefeito e de todos envolvidos nas ações de melhorias da saúde pública municipal, "precisamos fazer de Alta Floresta um polo de saúde e não um polo de doença, aos poucos estamos conseguindo".

Como vereador que fez as indicações para a destinação da emenda, Marcos Menin diz que “é um orgulho muito grande, com as idas e vindas a Cuiabá, hoje resulta na entrega do veículo que vai ajudar a salvar vidas”, destacou o edil fazendo agradecimentos aos deputados e à gestão pública, que está investindo na saúde em conjunto com o Poder Legislativo, "nós unidos somos mais fortes"

Vice-presidente da mesa diretora na Câmara de Vereadores e líder do prefeito, Claudinei de Jesus, disse ao prefeito, em seu pronunciamento, que onde tem recurso, tem um vereador da casa empenhado nessas buscas "estamos emprenhados em sempre fazer o melhor para o município e bem estar de nossa população, estaremos sempre juntos".

Em seu pronunciamento, o prefeito municipal, Valdemar Gamba (Chico Gamba), agradeceu todos os presentes, em especial a imprensa, dizendo ser uma satisfação muito grande uma aquisição e entrega de mais uma ambulância. Lembra que foram feitas compras com recursos próprios para cuidar dos pacientes, como as vans entregues recentemente ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS e para a Casa de Apoio em Cuiabá.

“Com esses equipamentos nós podemos dizer que avançamos na saúde, hoje contabilizamos mais de um mil atendimentos dia, contando as unidades. Pegamos uma saúde debilitada em meio a pandemia e avançamos muito. Quanto mais melhorarmos, mais demandas vamos ter, e esse é o nosso compromisso. Equilibrar recursos e investimentos para continuar fazendo o melhor”, pontuou Gamba.

O veículo é projetado para transportar pacientes que precisam de uma maca e um acompanhante, ou seja, com tripulação mínima, e mais 2 lugares na frente, além do banco do motorista, foi adquirido no valor de R$ 276.434,49, sendo R$ 250 mil de emenda e R$ 26.434,49 de contrapartida com recursos próprios.