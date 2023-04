Vítima está em uma UTI, em estado grave, com queimaduras de terceiro grau em 80% do corpo

O suspeito de atear fogo contra a ex-companheira, em Paranaíta, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio pela Polícia Civil nesta quinta-feira (27.04). A vítima, de 48 anos, está internado em estado grave, em uma unidade de terapia intensiva, e apresenta queimaduras de terceiro grau em mais de 80% do corpo queimado.

O autor do crime, de 58 anos, também ateou fogo em si e está hospitalizado em estado grave. Ele teve o flagrante convertido em prisão preventiva após representação da Polícia Civil e permanece sob custódia policial e um hospital da cidade.

O crime ocorreu no final da manhã de quinta-feira. A Polícia Militar foi informada de que o ex-marido da vítima havia ateado fogo nela. A mulher foi encontrada despida e com queimaduras graves pelo corpo, sendo socorrida ao hospital municipal.

O suspeito foi encontrado, escondido, em uma chácara próximo à casa da vítima e também apresentava queimaduras, e foi conduzido ao hospital.

A Delegacia de Paranaíta tomou conhecimento da ocorrência e da condução do suspeito. “De imediato nos deslocamos ao hospital municipal e demos voz de prisão ao suspeito, e o interrogando. Foi mantido um investigador para fazer a guarda do suspeito até a realização da audiência de custódia”, explicou a delegada Paula Barbosa.

Ainda na quinta-feira, a Justiça acatou a representação da conversão do flagrante em preventiva após a representação pela prisão pelo crime de feminicídio tentado.

O autor do crime foi transferido para outro município e a Polícia Penal permanece fazendo a custódia do suspeito no hospital, até que ele tenha alta, para ser transferido a uma unidade do Sistema Penitenciário.

A vítima procurou a Delegacia um dia antes do crime para solicitar medida protetiva e relatou que estava separada do autor, que ainda morava na mesma residência, mas ela já havia pedido que ele saísse da casa.