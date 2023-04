Um homem de 60 anos, foi rendido por dupla que estava em motocicleta, armados exigindo dinheiro. Os ladrões levaram dois celulares que estavam em sua mochila e fugiram. O assalto ocorreu no início da tarde de sexta-feira (28), em um escritório particular localizado na avenida Ariosto da Riva, centro de Alta Floresta.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou que havia sido roubado, no local do fato a PM encontrou o senhor de 60 anos com ferimento na orelha esquerda, inclusive sangrava muito devido a um corte.

Indagado, a vítima relatou que nesta manhã recebeu uma ligação de uma pessoa que não sabe dizer o nome, pedindo para este trocasse um cheque (tal ato lhe era comum, segundo a vítima). que respondeu que não teria dinheiro nesta data e a ligação se encerrou.

Por volta das 12h30 dois homens apareceram em moto, armados (aparentemente pistolas), exigindo dinheiro, embora estivesse com algum dinheiro em sua mochila, os assaltantes não encontraram e foram embora após subtrair dois celulares.

A vítima não soube informar o rumo tomado pelos assaltantes, relatou ainda que estavam o tempo todo de capacete dificultando possível identificação.O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil.