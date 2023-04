O caso foi registrado no município de Nova Bandeirantes, durante apuração de informação após um furto em residência, o caso evoluiu para a prisão de duas pessoas por tráfico ilícito de drogas e falsidade ideológica. Produtos entorpecentes foram apreendidos e o caso registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

A ação se desenvolveu após uma vítima de furto, ocorrido na última semana, informar que do interior de sua residência foram subtraídos dois botijões de gás, uma carretinha de moto e vários gêneros alimentícios e que a carretinha foi vista no bairro Jardim Primavera.

Com apoio de Agentes da Polícia Civil, a guarnição da Polícia Militar se deslocou ao endereço, onde a carretinha foi avistada, recebendo uma pintura. O homem então afirmou que a carretinha pertencia a outra pessoa, repassando o endereço.

No endereço indicado, apenas a mulher do suspeito foi encontrada, durante a abordagem, seu cunhado chegou no endereço a afirmou que estava no local para buscar entorpecentes, que o irmão e a cunhada são traficantes. Agentes da PJ confirmaram que havia uma investigação em andamento sobre o casal ser “lojista do Comando Vermelho”.

Momentos após, o suspeito chegou no endereço, indagado sobre a situação de tráfico de drogas, o suspeito confirmou, afirmando que sua esposa não tinha relação com o tráfico. O suspeito então apontou um local aos fundos da residência, onde o produto entorpecente estava escondido. Sobre a carretinha furtada, o suspeito informou que a adquiriu de um terceiro que não conhecia.

Diante os fatos, o casal, ambos com 38 anos, foi conduzido, e então identificado que o suspeito utilizava o nome do irmão, que contra ele havia um mandado de prisão em aberto na comarca do município de Sorriso.