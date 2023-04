O caso foi registrado pela Polícia Militar às 12h40 neste sábado (29), no Pronto Atendimento Municipal -PAM de Alta Floresta. Foram relacionadas como vítimas os servidores que prestam atendimento na unidade. O homem de 53 anos foi conduzido por desacato, dano e perturbação do trabalho.



Conforme registrado e divulgado pela Polícia Militar, a guarnição foi acionada via 190, plantonistas do PAM relatavam que o suspeito estava histérico, fazendo gritaria na unidade por causa da demora no atendimento de sua esposa.



No PAM os militares localizaram o suspeito ao telefone, o diretor da unidade relatou que foi ameaçado pelo suspeito, outra servidora relatou que durante a gritaria o suspeito desferiu um soco na porta, trincando o vidro. Três servidores da unidade se apresentaram como vítimas da perturbação.



Diante os fatos, o caso foi registrado e encaminhado para as devidas providências.