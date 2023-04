Uma casa de madeira pegou fogo na noite deste sábado (29), no bairro Jardim Panorama,em Alta Floresta. Os bombeiros foram acionados pelo telefone 193 por volta das 21h05min, ao chegar no local foi verificado que se tratava de uma residência de madeira que encontrava-se com incêndio ativo acima do telhado da área frontal da residência.

Foram realizados pela guarnição operacional o combate direto às chamas com a utilização do mangotinho da viatura AT 510, extinguindo totalmente o incêndio, evitando a propagação do incêndio na residência inteira. Foram utilizados aproximadamente 1000 litros de água para realização do combate direto e rescaldo.



Após o término da ocorrência, os bombeiros da 7ªCIBM ainda passaram informações e orientações ao proprietário da residência para providências cabíveis.