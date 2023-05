O caso foi comunicado à Polícia Militar às 03h da manhã desta segunda-feira (1º) no bairro Cidade Alta. Foi realizada a preservação do local do crime, a arma branca utilizada foi localizada e recolhida. Polícia Judiciária Civil foi acionada para as devidas providências.



A vítima foi identificada como Leandro Klaus de Freitas de 28 anos, golpeado com uma machadinha. Não há informações sobre como o crime ocorreu, ou motivação. Um primo da vítima fez a identificação.



A motocicleta utilizada pela vítima foi entregue para a esposa, após checagem via sistema foi constatado que o veículo está registrado em nome da esposa.

O caso foi registrado pela Polícia Militar e passa a ser investigado pela Polícia Judiciária Civil.