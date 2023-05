Com essas duas mortes, já são 11 suspeitos mortos em confronto com as forças de segurança

A Secretaria de Segurança Pública (Sesp-MT) confirma mais um confronto, ocorrido nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (01.05), durante a Operação Canguçu, no município de Marianópolis (TO). Dois suspeitos morreram e dois fuzis foram apreendidos.

Os homens chegaram a ser socorridos e removidos do local para um hospital, porém não resistiram. Esse confronto envolveu equipes da Força Tática e do 8º Batalhão da Polícia Militar do Tocantins. Marianópolis é um dos municípios da região onde se concentra a operação aos criminosos, que no dia 9 de abril aterrorizam a população de Confresa em Mato Grosso.



Nesta segunda-feira (01.05), as buscas entraram no 23º dia. Teve início após o ataque em Confresa, onde queimaram veículos, fizeram reféns e invadiram o quartel da PMMT em um plano frustrado de tentativa de roubo a uma empresa de valores.



Em Tocantins, para onde o bando fugiu, forças policiais de cinco estados (MT, GO, PA, MG e TO) se uniram em uma força-tarefa com quase 350 policiais, sendo 130 de Mato Grosso, armamentos pesados, viaturas e uma moderna base móvel de comunicação digital deslocado de Cuiabá para a região.



ATUALIZAÇÃO



Até a manhã desta segunda-feira, as polícias confirmaram 11 suspeitos mortos em confrontos, 12 fuzis apreendidos e duas prisões no local da operação. Além disso, dois homens foram presos pela Polícia de Mato Grosso na cidade de Redenção, no Pará, por dar apoio logístico a ação dos criminosos em Confresa.