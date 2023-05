Na manhã desta segunda-feira, outros dois bandidos foram mortos pelas forças de segurança

Mais um criminoso, suspeito pelo ataque em Confresa, foi morto em confronto com as forças de segurança, na tarde desta segunda-feira (1º.05), em uma região de mata no município de Marianópolis (TO). Com o bandido foi apreendido um fuzil.



Na manhã desta segunda-feira, outros dois bandidos foram mortos pelas forças de segurança, somando 12 os mortos desde o início da operação Canguçu. Além dos criminosos mortos, outros quatro foram presos, sendo dois deles por darem apoio logístico ao bando.

Também foram apreendidas treze armas, dentre elas dois fuzis .50 e oito AK-47, carregadores, milhares de munições, coletes balísticos, capacetes balísticos, materiais explosivos e detonadores, além de coturnos, luvas, joelheiras, cotoveleiras, balaclavas e mochilas.



Em Tocantins, para onde o bando fugiu, forças policiais de cinco estados (MT, GO, PA, MG e TO) se uniram em uma força-tarefa com quase 350 agentes, sendo 130 de Mato Grosso, armamentos pesados, viaturas e uma moderna base móvel de comunicação digital deslocado de Cuiabá para a região.



Após o ataque em Confresa, no dia 9 de abril, os criminosos fugiram para Tocantins pelos Rios Araguaia e Javaés. De acordo com informações das forças de segurança, os suspeitos estão espalhados em uma grande faixa rural dos municípios de Marianópolis, Pium, Araguacema, Caseara e também na Ilha do Bananal, no Estado do Tocantins.