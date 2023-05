Os vereadores aprovaram por unanimidade na sessão ordinária do dia 25 de abril, terça-feira, o Projeto de Lei 037/2023 de autoria do vereador José Vaz Neto – Zé Eskiva (PL) denominando o complexo esportivo municipal de Complexo Esportivo Kayoko Tanaka.

O PL compreende o conjunto dos próprios municipais constituídos pelo Centro Esportivo Geraldo Ramos da Silva (Pezão), Centro de Treinamento Francisco Murilo Pinheiro, Estádio Maestrinho e a piscina olímpica de natação.

“O complexo terá emprestado o nome de uma grande pessoa, e esta importante demonstração pelo nome “Complexo Esportivo Kayoko Tanaka” é sem dúvida reverenciar a memória de uma notável cidadã exemplar. Agraciada com o Título de Cidadã Honorária Alta-florestense”, destacou.

KAYOKO TANAKA foi Professora de Educação Física, Personal Trainer e Técnica em Handebol. Ingressou em janeiro 1.979 no curso superior da Faculdade de Ciências e Letras de Arapongas e, transferiu-se no mesmo ano, em julho, para a Universidade Federal do Paraná, permanecendo até janeiro de 1.981, quando, novamente transferiu-se para a Universidade Estadual de Ponta Grossa-PR., formando-se em 1.982 no curso de Licenciatura Plena em Educação Física com Habilitação de Técnico em Desportos nas Disciplinas de Voleibol e Handebol. Posteriormente, fez Curso de Especialização em Educação Física do Primeiro Grau pela Universidade Federal do Paraná.

Pioneira desta cidade, moradora à Rua A-2 (R. Emílio Caione) a Professora Kayoko chegou em Alta Floresta em fevereiro de 1.984, atuou como Professora de Educação Física nas EEPSG “Vitória Furlani da Riva”, EEPSG “Jaime Veríssimo de Campos”, EEPSG “Rui Barbosa”, EEPSG Cecília Meireles, Colégio Positivo e Colégio Educacional CTAF, e ainda:

• Técnica de Handebol pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta de 1984 à 2013;

• Técnica tetra campeã dos jogos Estaduais Regional do Mato Grosso, com a seleção de handebol masculino de Alta Floresta;

• Técnica Campeã Estadual com a seleção de handebol masculino de Alta Floresta nos jogos Estudantis Matogrossense;

• Técnica da Seleção do Mato Grosso nos Jogos Escolares Brasileiro, em São Luís, Maranhão;

• Membro da Comissão Técnica da Seleção de Handebol Masculino nos Jogos da Juventude em Goiânia, Goiás;

• Campeã Brasileira como atleta de handebol pela seleção do Paraná, nos Jogos Universitários Brasileiro, em João Pessoa, Paraíba; e

• Professora de ginástica dos programas Body pump, Body balance e Boby Step. Licenciada pela Body Systems do Brasil, Les Mills.