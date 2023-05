O caso foi registrado pouco após às 17h50 na rodovia MT-208, já no núcleo urbano do município de Alta Floresta. O condutor sofreu escoriações e foi liberado após negar atendimento médico, o veículo capotou e ficou com as rodas para cima nas margens da rodovia.

O acidente foi informado à Polícia Militar pela concessionária Via Brasil, responsável pela manutenção da rodovia. No local, próximo à entrada do bairro Jardim Panorama, os militares encontraram o veículo, uma caminhonete GM D-20, capotado às margens da rodovia.

O condutor foi liberado, o proprietário do veículo se fez presente no local e informou aos militares que o condutor é seu funcionário, que estava em uma chácara e que possivelmente dormiu ao volante, perdendo o controle e saindo da pista vindo a capotar.

O veículo foi posteriormente removido pelo guincho da Via Brasil. O caso foi registrado e encaminhado para as devidas providências.