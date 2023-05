Presidente em exercício da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputada Janaina Riva (MDB), defendeu que as forças de segurança do Palácio Paiaguás entrem em “confronto” com as ações de fiscalização ambientais que vem sendo realizadas pelo governo Federal no Estado.



Em vídeo publicado no Instagram, a parlamentar criticou as operações onde casas teriam sido queimadas nos municípios do interior, por agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Segundo ela, os imóveis estariam sendo destruídos por terem sido construídas em áreas supostamente embargadas.



“Estou recebendo vários vídeos de Juruena, Cotriguaçu, onde aparecem casas sendo queimadas por supostamente terem sido construídas em áreas embargadas.... Não é justo fazer o que estão fazendo, as forças de segurança precisam entrar [em ação]e não podem permitir que o governo Federal faça o que está fazendo no nosso Estado”, disse (veja o vídeo abaixo).



Janaina disse ter telefonado para a secretária de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema), Mauren Lazzaretti, para cobrar explicações. No entanto, a chefe da pasta informou que as operações não foram ordenadas pela Sema.



Ao defender que as ações sejam freadas com uso da polícia, Janaina ainda enfatizou o que Estado possui um problema histórico de regularização fundiária e que é “injusto” destruir as propriedades dos mato-grossenses, mesmo que irregulares.



“Se o governo Federal entende que o melhor caminho é tacar fogo no que os nossos trabalhadores de Mato Grosso construíram, é preciso dizer que nós temos um problema de regularização fundiária enorme no Estado e muitas propriedades que estão embargadas, onde sequer deveriam estar”, finalizou.