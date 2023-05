A equipe do Corpo de Bombeiros relatou que a suspeita estava em visível estado de embriaguez dentro do veículo

Um acidente na perimetral Rogério Silva em Alta Floresta, envolvendo um veículo de passeio e um caminhão, acabou causando a detenção de uma mulher de 39 anos. O acidente aconteceu por volta das 19h20 de segunda-feira (01).

De acordo com a ocorrência, a guarnição da Polícia Militar foi acionada pela equipe do Corpo de Bombeiros que se encontrava-se em um acidente envolvendo o veículo Toyota Etios, branco com outro veículo que estava parado na via, um caminhão Ford Cargo cor prata.

No local, a equipe do Corpo de Bombeiros relatou que a suspeita estava em visível estado de embriaguez dentro do veículo. A PM registrou imagens do impacto e solicitou que a condutora saísse do veículo.

Foi ofertado teste de etilômetro à condutora que ao realizar resultou na concentração de 0,84mg/l de álcool por litro de ar alveolar expelido, diante dos fatos foi dado voz de prisão a condutora. O veículo foi liberado por encontrar-se em dia ao condutor irmão da suspeita.