“Recebemos uma informação da comunidade local de um possível paradeiro de cinco criminosos e tentamos localizá-los. Em um dado momento, eles toparam com a guarnição da força tática e se iniciou uma intensa troca de tiros. Localizamos mais um na mata e teve mais troca de tiros, e mais um foi alvejado. Ambos foram socorridos para o Pronto Socorro de Marianópolis, entretanto lá no local, foi constatado o óbito de ambos”, relata o comandante. A ação contou com o apoio da ROTAM do Tocantins e da força tática de Mato Grosso.

Desde o início das buscas, há três semanas , 15 assaltantes morreram e dois foram presos. Nos últimos confrontos, novas armas foram e já tiveram a origem identificada. "A gente sabe que são assaltantes muito agressivos, de grande periculosidade e com grande poderio bélico", comenta o comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, major Adson Acácio Pimentel. Munições usadas em armamento de uso restrito foram apreendidas durante operação Canguçu — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um fuzil belga calibre 762 era de uso exclusivo da PM de São Paulo e foi furtado em novembro de 2021, em Santos, litoral paulista. “Esse fuzil foi subtraído em um dos assaltos de domínio de cidade no interior de São Paulo. Então, nós acreditamos que a maioria dos bandidos pertence ao estado de SP. É claro que todas as investigações estão sendo feitas, porque nós, inclusive, sabemos que um dos elementos pertence ao estado do Maranhão, mas tudo leva a crer que a sua grande maioria pertence ao estado de SP”, afirma o comandante-geral da PM/MT, coronel Alexandre Mendes.

O trabalho das buscas recebe auxílio da população local. Além de denúncias, também ajudam com alimentos e hospedagem. Contribuição reconhecida pela Polícia. “Estamos conseguindo checar todas as informações que nos são trazidas e a comunidade local que tem contribuído e muito com essas informações. A comunidade está realmente nos proporcionando uma efetividade em nossa Operação”, comenta o comandante Frederico.